Быстрый десерт в стакане прекрасно заменит знаменитый торт, но займет куда меньше времени и усилий. Кроме того, вас порадует не только вкус, но и эстетический вид десерта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Ингредиенты:

– 180 граммов муки;

– щепотка соли;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– 120 граммов холодного сливочного масла;

заварной крем:

– 60 граммов сахара;

– 2 желтка;

– 300 миллилитров;

– 2 столовые ложки муки.

Приготовление:

В большой миске тщательно соедините муку, соль и сахар. Охлажденное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Руками перемешивайте смесь до образования однородной, похожей на песок крошки.

Переложите полученную крошку на сковороду, установите средний огонь и, постоянно помешивая, обжаривайте до появления золотистого оттенка – обычно это занимает 8 – 10 минут. Затем снимите с плиты и дайте смеси полностью остыть.

В отдельной кастрюле с антипригарным покрытием смешайте сахар, желтки и молоко, взбивая их венчиком до получения однородной массы.

Постепенно добавьте муку, при этом внимательно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Затем поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, готовьте смесь до тех пор, пока крем не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть.

Возьмите стаканы и выкладывайте слои: сначала две столовые ложки песочной крошки, затем две ложки заварного крема. Продолжайте чередовать слои, пока не заполните стакан.