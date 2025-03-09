Швидкий десерт у склянці чудово замінить знаменитий торт, але забере куди менше часу і зусиль. Окрім того, вас потішить не лише смак, а й естетичний вигляд десерту, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Інгредієнти:

– 180 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 120 грамів холодного вершкового масла;

заварний крем:

– 60 грамів цукру;

– 2 жовтки;

– 300 мілілітрів;

– 2 столові ложки борошна.

Приготування:

У великій мисці ретельно з’єднайте муку, сіль і цукор. Охолоджене вершкове масло наріжте невеликими кубиками і додайте до сухих інгредієнтів. Руками перемішуйте суміш до утворення однорідної, схожої на пісок крихти.

Перекладіть отриману крихту на сковороду, встановіть середній вогонь і, постійно помішуючи, обсмажуйте до появи золотистого відтінку – зазвичай це займає 8 – 10 хвилин. Потім зніміть із плити та дайте суміші повністю охолонути.

В окремій каструлі з антипригарним покриттям змішайте цукор, жовтки та молоко, збиваючи їх віночком до отримання однорідної маси.

Поступово додайте борошно, при цьому уважно перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Потім поставте каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, готуйте суміш до тих пір, поки крем не загусне. Зніміть з вогню й дайте охолонути.

Візьміть склянки і викладайте шари: спочатку дві столові ложки пісочної крихти, потім дві ложки заварного крему. Продовжуйте чергувати шари, поки не заповните склянку.