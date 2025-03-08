Дріжджове тісто може стати справжнім випробуванням навіть для досвідчених кухарів. Здається, що всі умови дотримані: свіжі інгредієнти, правильна температура, ретельний заміс – але тісто все одно може не рости. Що робити в такому випадку розповідає 24 Канал за посиланням на Ukr.Media.

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Що робити, якщо тісто не росте

Найбільш банальна порада: почекайте ще трішки. Інколи цілком природно, що тісту потрібно більше часу, аніж вказано у рецепті.

Секрет, який стане у пригоді / Фото Freepik

Якщо це не спрацювало, можна розчинити свіжі дріжджі в теплій воді та акуратно вмішати їх в тісто. У цьому випадку важливо не забути про дрібку цукру та борошна, аби не порушити консистенції.

Коли ж і це не спрацює, тоді варто увімкнути фантазію та трішки поекспериментувати. Замість пиріжків можна приготувати коржики, піцу або інші смаколики. Тож навіть якщо тісто не виросло, ви все одно зможете потішити рідних чимось смачненьким.

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