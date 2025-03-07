Ці пиріжки можуть стати як ситним перекусом, так і чудовим додатком до гарячого обіду чи смачної вечері. Вас потішить не тільки їх смак, а й бюджетність, адже вам потрібні лише найпростіші продукти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт пиріжків з картоплею на пательні

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 7 грамів дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 320 мілілітрів теплої води;

– 500 грамів картоплі;

– 10 грамів вершкового масла;

– пучок зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У теплій воді розчиніть цукор із дріжджами, потім додайте борошно та замісіть тісто. Тісто вийде досить рідким, тому додаткове просіювання борошна зазвичай не потрібно; якщо консистенція все ж занадто водяна, можна вкрасти одну столову ложку борошна. Додайте до тіста неповну чайну ложку солі та знову добре замісіть. Потім накрийте його харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин. Відваріть картоплю, а після цього приготуйте пюре, додаючи сіль, перець і вершкове масло. Наріжте зелену цибулю і ретельно перемішайте її з картопляним пюре. Коли тісто трохи відпочине, замісіть його ще одну хвилину, після чого за допомогою лопатки акуратно витягніть його протягом приблизно хвилини. Знову покрийте плівкою та залиште в теплому місці ще на 40 хвилин. Коли на поверхні тіста з’являться бульбашки, це свідчить про його готовність. Не чекаючи, поки воно осідне, розділіть тісто на шість рівних частин. Робочу поверхню та руки добре змастіть олією. Кожну частину сформуйте у кульку і розкотіть у тонкий, круглий коржик. У центр кожного коржика викладіть начинку, зберіть краї разом і ретельно защипніть. Потім обережно розтягніть тісто пальцями, щоб отримати тонкий пласт. Нарешті, нагрійте сковороду з олією на середньому вогні та обсмажте отримані коржі з обох боків до рівномірної рум'яної скоринки.

Смачного!

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