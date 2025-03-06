Ця страва, знайома багатьом з дитинства: ніжна всередині, злегка підсмажена зовні. Вона ідеально поєднується зі сметаною та соусом, повідомляє 24 Канал за інформацією przyslij przepis.

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Рецепт палюшок

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм борошнистої картоплі;

– 180 грамів пшеничного борошна;

– 3 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;

– 3 яєчних жовтки;

– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;

– сіль – до смаку;

– білий перець – до смаку.

Приготування:

Промийте картоплю під проточною водою, потім відваріть у шкірці в злегка підсоленій воді до м’якості. Злийте воду та залишіть вистигати. Після цього очистьте картоплю від шкірки, подрібніть на м’ясорубці або пропустіть через прес. Якщо немає м’ясорубки чи преса, ретельно розімніть її. Просійте пшеничне та кукурудзяного крохмалю на кондитерську дошку. Додайте картоплю, жовтки, мускатний горіх, білий перець і сіль до смаку. Акуратно, але енергійно перемішуйте інгредієнти пальцями, поки вони не з’єднаються й не утворять еластичне тісто. Тісто для палюшок не любить тепла рук, тому вимішуйте його недовго. Розділіть готове тісто на 6 рівних частин. Злегка присипте дошку борошном і сформуйте з кожної частини рулет довжиною приблизно 40 сантиметрів. Поріжте рулет гострим ножем на шматочки завтовшки приблизно 1 сантиметр. Сформуйте кожен шматочок у кульку, потім скачайте в циліндри зі злегка загостреними кінцями. Викладіть готові палюшки на присипану борошном дошку та накрийте чистою тканиною. Доведіть у великій каструлі злегка підсолену воду до кипіння. Опускайте палюшки в киплячу воду порціями, обережно перемішуйте дерев’яною ложкою й варіть ще одну хвилину після того, як вони спливуть на поверхню. Перекладіть зварені палюшки шумівкою в друшляк, промийте теплою водою й обсушіть. Розтопіть на сковороді вершкове або топлене масло, обсмажте до золотистої скоринки з усіх боків. Подавайте гарячими, одразу після приготування.

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