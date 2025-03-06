Это блюдо, знакомо многим с детства: нежная внутри, слегка поджаренная снаружи. Она идеально сочетается со сметаной и соусом, сообщает 24 Канал по информации przyslij przepis.

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Рецепт палюшек

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм мучнистого картофеля;

– 180 граммов пшеничной муки;

– 3 чайные ложки кукурузного крахмала;

– 3 яичных желтка;

– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;

– соль – по вкусу;

– белый перец – по вкусу.

Приготовление:

Промойте картофель под проточной водой, затем отварите в кожуре в слегка подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и оставьте остывать. После этого очистите картофель от кожуры, измельчите на мясорубке или пропустите через пресс. Если нет мясорубки или пресса, тщательно разомните ее. Просейте пшеничный и кукурузный крахмал на кондитерскую доску. Добавьте картофель, желтки, мускатный орех, белый перец и соль по вкусу. Аккуратно, но энергично перемешивайте ингредиенты пальцами, пока они не соединятся и не образуют эластичное тесто. Тесто для палюшек не любит тепла рук, поэтому вымешивайте его недолго. Разделите готовое тесто на 6 равных частей. Слегка присыпьте доску мукой и сформируйте из каждой части рулет длиной примерно 40 сантиметров. Порежьте рулет острым ножом на кусочки толщиной примерно 1 сантиметр. Сформируйте каждый кусочек в шарик, затем скатайте в цилиндры со слегка заостренными концами. Выложите готовые палюшки на присыпанную мукой доску и накройте чистой тканью. Доведите в большой кастрюле слегка подсоленную воду до кипения. Опускайте палюшки в кипящую воду порциями, осторожно перемешивайте деревянной ложкой и варите еще одну минуту после того, как они всплывут на поверхность. Переложите сваренные палюшки шумовкой в дуршлаг, промойте теплой водой и обсушите. Растопите на сковороде сливочное или топленое масло, обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Подавайте горячими, сразу после приготовления.

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