Это блюдо, знакомо многим с детства: нежная внутри, слегка поджаренная снаружи. Она идеально сочетается со сметаной и соусом, сообщает 24 Канал по информации przyslij przepis.
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Рецепт палюшек
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм мучнистого картофеля;
– 180 граммов пшеничной муки;
– 3 чайные ложки кукурузного крахмала;
– 3 яичных желтка;
– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
– соль – по вкусу;
– белый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Промойте картофель под проточной водой, затем отварите в кожуре в слегка подсоленной воде до мягкости.
- Слейте воду и оставьте остывать.
- После этого очистите картофель от кожуры, измельчите на мясорубке или пропустите через пресс. Если нет мясорубки или пресса, тщательно разомните ее.
- Просейте пшеничный и кукурузный крахмал на кондитерскую доску. Добавьте картофель, желтки, мускатный орех, белый перец и соль по вкусу.
- Аккуратно, но энергично перемешивайте ингредиенты пальцами, пока они не соединятся и не образуют эластичное тесто. Тесто для палюшек не любит тепла рук, поэтому вымешивайте его недолго.
- Разделите готовое тесто на 6 равных частей.
- Слегка присыпьте доску мукой и сформируйте из каждой части рулет длиной примерно 40 сантиметров.
- Порежьте рулет острым ножом на кусочки толщиной примерно 1 сантиметр.
- Сформируйте каждый кусочек в шарик, затем скатайте в цилиндры со слегка заостренными концами.
- Выложите готовые палюшки на присыпанную мукой доску и накройте чистой тканью.
- Доведите в большой кастрюле слегка подсоленную воду до кипения.
- Опускайте палюшки в кипящую воду порциями, осторожно перемешивайте деревянной ложкой и варите еще одну минуту после того, как они всплывут на поверхность.
- Переложите сваренные палюшки шумовкой в дуршлаг, промойте теплой водой и обсушите.
- Растопите на сковороде сливочное или топленое масло, обжарьте до золотистой корочки со всех сторон.
- Подавайте горячими, сразу после приготовления.
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