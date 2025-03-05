Выпекать пасху – это традиция, объединяющая целые поколения. Она получается рыхлой, душистой и не черствеет несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Лилии Цвит.
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Рецепт кулича от Лилии Цвит
- Время: 4, 5 часов
- Порций: 6
Ингредиенты:
Для опары:
– 500 миллилитров молока;
– 100 граммов свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);
– 3 столовые ложки сахара (от общего количества);
– 8 столовых ложек муки (от общего количества);
Для теста:
– 10 желтков;
– 100 граммов домашней сметаны 100 граммов домашней сметаны;
– 50 граммов смальца;
– 150 граммов сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;
– половина чайной ложки соли;
– 300 граммов сахара;
– 16 граммов ванильного сахара;
– 1450 граммов просеянной муки;
– половина чайной ложки куркумы;
– цедра одного лимона;
– 1 столовая ложка водки;
– 400 граммов сухофруктов.
Приготовление:
- Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи.
- Тщательно перемешайте и всыпьте 8 столовых ложек муки. Снова хорошо перемешайте.
- Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара.
- Влейте желтковую смесь в опару и постепенно добавляйте муку в три этапа, постоянно вымешивая тесто.
- Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте его в течение 15 минут, каждый раз подливая немного масла.
- Переложите тесто обратно в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5–2 часа, чтобы оно подросло.
- После этого смажьте руки маслом и снова обомните тесто. Добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты, обсыпанные 2 столовыми ложками муки.
- Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте пищевой пленкой.
- Поставьте в теплое место, чтобы подросло во второй раз, примерно на час. Сверху смажьте тесто маслом.
- Еще раз обомните тесто.
- Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто, заполняя их на треть. По желанию можно украсить верх кулича фигурками из теста.
- Когда кулич в формах увеличится втрое, смажьте верх желтком и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку.
- Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – около часа.
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