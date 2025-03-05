Выпекать пасху – это традиция, объединяющая целые поколения. Она получается рыхлой, душистой и не черствеет несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Лилии Цвит.

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Рецепт кулича от Лилии Цвит

Время: 4, 5 часов

4, 5 часов Порций: 6

Ингредиенты:

Для опары:

– 500 миллилитров молока;

– 100 граммов свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);

– 3 столовые ложки сахара (от общего количества);

– 8 столовых ложек муки (от общего количества);

Для теста:

– 10 желтков;

– 100 граммов домашней сметаны 100 граммов домашней сметаны;

– 50 граммов смальца;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;

– половина чайной ложки соли;

– 300 граммов сахара;

– 16 граммов ванильного сахара;

– 1450 граммов просеянной муки;

– половина чайной ложки куркумы;

– цедра одного лимона;

– 1 столовая ложка водки;

– 400 граммов сухофруктов.

Приготовление:

Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте и всыпьте 8 столовых ложек муки. Снова хорошо перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут. В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара. Влейте желтковую смесь в опару и постепенно добавляйте муку в три этапа, постоянно вымешивая тесто. Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте его в течение 15 минут, каждый раз подливая немного масла. Переложите тесто обратно в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5–2 часа, чтобы оно подросло. После этого смажьте руки маслом и снова обомните тесто. Добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты, обсыпанные 2 столовыми ложками муки. Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте пищевой пленкой. Поставьте в теплое место, чтобы подросло во второй раз, примерно на час. Сверху смажьте тесто маслом. Еще раз обомните тесто. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто, заполняя их на треть. По желанию можно украсить верх кулича фигурками из теста. Когда кулич в формах увеличится втрое, смажьте верх желтком и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – около часа.

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