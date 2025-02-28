Есть десерты, которые просто вкусны. А есть те, становящимися легендами. "Королевская вишня"– именно такой уголок, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб канал Лилии Цвет. Изысканный, нежный, с гармоничным сочетанием шоколада, мака, орехов и вишен.
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Рецепт плетка "Королевская вишня"
- Время: 3 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
Шоколадные коржи:
– 6 желтков;
– 200 граммов сахара;
– 250 граммов маргарина;
– 150 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 250 граммов муки;
– 50 граммов какао.
Маковый слой:
– 300 г сухого мака;
– 3 яйца;
– 70 граммов сахара;
– 50 граммов муки;
– 0, 5 чайной ложки разрыхлителя.
Ореховый слой:
– 4 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 200 граммов орехов.
Белковый слой:
– 6 белков;
– 200 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала;
– 300 граммов вишен.
Крем:
– 300 миллилитров вишневого сиропа;
– 400 миллилитров воды;
– 2 пудинга (по 40 граммов);
– 50 граммов сахара;
– 400 граммов масла.
Приготовление:
- Сначала готовьте шоколадные лепешки. Желтки взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте маргарин, сметану, погашенную уксусом соду и еще раз хорошо взбейте. Вмешайте муку и какао, замесите тесто и разделите его на две равные части. Выпекайте в форме, застеленный пергаментом, 35 минут при 170 градусах.
- Теперь приготовьте маковый слой. Мак запарьте, перемолите и смешайте с желтками, мукой и разрыхлителем. Белки взбейте с сахаром до стойкой пышной массы. Осторожно соедините белковую и маковую смесь., перемешивая лопаткой.
- Для орехового слоя взбейте белки с сахаром, затем добавьте желтки, мука и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Всыпьте измельченные орехи и снова перемешайте.
- Белковый слой готовьте так: взбейте белки до пены, постепенно добавьте сахар и взбивайте до стойкой массы. Вмешайте крахмал.
- В форму выложите маковый слой, затем белковый, посыпьте вишнями. Добавьте ореховый пласт и выпекайте в течение часа при 170 градусах.
- Для крема 400 миллилитров вишневого сока перелейте в кастрюлю, добавьте сахар. В отдельной емкости смешайте 300 миллилитров сока с пудингом. Доведите сок в кастрюлю до кипения, влейте смесь с пудингом и варите до загустения. Накройте крем пищевой пленкой в упор и оставьте охлаждаться. Масло взбейте и постепенно добавьте в него охлажденный пудинг.
- Собирайте уголок так: шоколадный корж смажьте кремом, повторите то же с трехслойным коржом и вторым шоколадным. Завершите оформление, хаотично поливая растопленным шоколадом и посыпая сахарной посыпкой.
Приятного аппетита!
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