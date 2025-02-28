Есть десерты, которые просто вкусны. А есть те, становящимися легендами. "Королевская вишня"– именно такой уголок, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб канал Лилии Цвет. Изысканный, нежный, с гармоничным сочетанием шоколада, мака, орехов и вишен.

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Рецепт плетка "Королевская вишня"

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 12

Ингредиенты:

Шоколадные коржи:

– 6 желтков;

– 200 граммов сахара;

– 250 граммов маргарина;

– 150 граммов сметаны;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 250 граммов муки;

– 50 граммов какао.

Маковый слой:

– 300 г сухого мака;

– 3 яйца;

– 70 граммов сахара;

– 50 граммов муки;

– 0, 5 чайной ложки разрыхлителя.

Ореховый слой:

– 4 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 200 граммов орехов.

Белковый слой:

– 6 белков;

– 200 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала;

– 300 граммов вишен.

Крем:

– 300 миллилитров вишневого сиропа;

– 400 миллилитров воды;

– 2 пудинга (по 40 граммов);

– 50 граммов сахара;

– 400 граммов масла.

Приготовление:

Сначала готовьте шоколадные лепешки. Желтки взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте маргарин, сметану, погашенную уксусом соду и еще раз хорошо взбейте. Вмешайте муку и какао, замесите тесто и разделите его на две равные части. Выпекайте в форме, застеленный пергаментом, 35 минут при 170 градусах. Теперь приготовьте маковый слой. Мак запарьте, перемолите и смешайте с желтками, мукой и разрыхлителем. Белки взбейте с сахаром до стойкой пышной массы. Осторожно соедините белковую и маковую смесь., перемешивая лопаткой. Для орехового слоя взбейте белки с сахаром, затем добавьте желтки, мука и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Всыпьте измельченные орехи и снова перемешайте. Белковый слой готовьте так: взбейте белки до пены, постепенно добавьте сахар и взбивайте до стойкой массы. Вмешайте крахмал. В форму выложите маковый слой, затем белковый, посыпьте вишнями. Добавьте ореховый пласт и выпекайте в течение часа при 170 градусах. Для крема 400 миллилитров вишневого сока перелейте в кастрюлю, добавьте сахар. В отдельной емкости смешайте 300 миллилитров сока с пудингом. Доведите сок в кастрюлю до кипения, влейте смесь с пудингом и варите до загустения. Накройте крем пищевой пленкой в упор и оставьте охлаждаться. Масло взбейте и постепенно добавьте в него охлажденный пудинг. Собирайте уголок так: шоколадный корж смажьте кремом, повторите то же с трехслойным коржом и вторым шоколадным. Завершите оформление, хаотично поливая растопленным шоколадом и посыпая сахарной посыпкой.

Приятного аппетита!

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