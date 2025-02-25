Есть поверье, что ленивые вареники придумали женщины на Сечи. Их мужчины обожали вареники, но на их приготовление не всегда было время, поэтому хозяйки придумали замешивать все вместе. 24 Канал предлагает воспользоваться самым простым рецептом ленивых вареников с TikTok pollicooking.

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Рецепт быстрых ленивых вареников

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов коровьего сыра;

– 1 яйцо;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2 чайные ложки сахара;

– 6 столовых ложек муки.

Приготовление:

В миске смешайте творог, обычный сахар, ванильный сахар и яйцо. Разомните все вилкой до однородной массы. Добавьте муку и сначала перемешайте ложкой, а затем влажными руками. Присыпьте рабочую поверхность мукой, сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на маленькие кусочки. Доведите воду в кастрюле до кипения, уменьшите огонь и опустите вареники. Варите их до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.

Приятного аппетита!

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