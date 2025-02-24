Ученые часто тренируют свои навыки на довольно обыденных вопросах. Двоюродный брат Чарльза Дарвина Фрэнсис Гальтон решил усовершенствовать способ нарезания торта. И его совет выглядит вполне дельным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как нарезать торт: совет Фрэнсиса Гальтона

В 1906 году Гальтон прислал в журнал письмо, в котором предлагал новый метод нарезания круглого торта. По его словам, обычный клиновидный способ нелогичный, ведь сразу две стороны надрезов остаются открытыми, что приводит к более быстрому засыханию торта. Вместо этого он предложил решение, которое выглядело так:

Нужно вырезать полоску по центру торта, а оставшиеся части, соединять. Повторять эту процедуру можно несколько раз, и так куда легче нарезать равномерные куски, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Если вы планируете хранить торт и на следующий день, то этот способ точно стоит принять во внимание. Благодаря ему торт сохранит свежесть, а засыхание ему точно не грозит.

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