Каждая хозяйка хочет, чтобы ее драники не только отлично смаковали, но и эстетично выглядели. 24 Канал рассказывает о нескольких секретах наших бабушек, которые точно пригодятся и гарантируют потрясающий результат.

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Секреты идеальных драников

Опытные хозяйки советуют натирать лук после каждой картофелины. Этот метод не только улучшает вкус драников, но и предотвращает потемнение картофеля, обеспечивая его золотистый оттенок.

Любимые деруны, обогащенные опытом поколений / Фото Freepik

Еще один способ сохранить привлекательный цвет драников – добавить в тесто две столовые ложки сметаны. Ее обычно используют для подачи блюда, добавив к ней немного зелени и чеснока. Однако добавление сметаны непосредственно к картофелю очень положительно повлияет на вкус.

Также стоит помнить, что картофель темнеет от контакта с воздухом. Соответственно, жарить драники нужно немедленно после того, как картофельная смесь будет готова.

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