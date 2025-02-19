Хрустящий лаваш, внутри которого нежный расплавленный сыр – это сочетание, перед которым нельзя устоять, даже если готовить его каждый день. 24 Канал предлагает убедиться в этом и подарить радость родным с порталом Рецепты.UA.

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Рецепт лаваша с сыром

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 лаваша;

– 300 граммов твердого сыра;

– 200 граммов мягкого сыра (к примеру, моцареллы);

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– зелень и специи – по желанию.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте сыр тонкими кусочками. Намажьте лист лаваша оливковым маслом. Равномерно выложите на лаваш кусочки сыров и добавьте зелень. Запекайте в духовке 10 – 12 минут.

Приятного аппетита!

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