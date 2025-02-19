Хрустящий лаваш, внутри которого нежный расплавленный сыр – это сочетание, перед которым нельзя устоять, даже если готовить его каждый день. 24 Канал предлагает убедиться в этом и подарить радость родным с порталом Рецепты.UA.
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Рецепт лаваша с сыром
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 лаваша;
– 300 граммов твердого сыра;
– 200 граммов мягкого сыра (к примеру, моцареллы);
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– зелень и специи – по желанию.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Нарежьте сыр тонкими кусочками.
- Намажьте лист лаваша оливковым маслом.
- Равномерно выложите на лаваш кусочки сыров и добавьте зелень.
- Запекайте в духовке 10 – 12 минут.
Приятного аппетита!
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