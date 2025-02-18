Даже кулинарные гуру признают – жареные пирожки всегда останутся в перечне особенных блюд, к которым нужно время от времени возвращаться. 24 Канал предлагает окунуться в ностальгию с рецептом известного шефа Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.
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Рецепт жареных пирожков
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 350 миллилитров теплой воды или молока;
– 40 граммов сахара;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 520 граммов муки;
– щепотка соли;
– масло для фритюра;
начинка:
– вареный картофель, капуста, горох.
Приготовление
- В теплом молоке (не выше 38 градусов) растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут.
- Добавьте просеянную муку и соль, замесите тесто.
- Оставьте тесто в теплом месте примерно на 45 минут, чтобы оно поднялось.
- После этого обомните тесто и дайте ему еще немного подняться. Сформируйте 15 – 18 шариков.
- Каждый шарик немного прижмите, формируя плоские лепешки. Положите начинку на середину. Заверните начинку в тесто, хорошо защипывая края, и снова немного прижмите, чтобы получились плоские пирожки.
- Оставьте пирожки на 20 минут, чтобы они поднялись и были рыхлыми.
- Хорошо нагрейте масло и жарьте пирожки по 1,5 минуты с каждой стороны.
- Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Приятного аппетита!
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