Навіть кулінарні гуру визнають – смажені пиріжки завжди залишаться в переліку особливих страв, до яких потрібно час від часу повертатися. 24 Канал пропонує поринути в ностальгію з рецептом відомого шефа Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт смажених пиріжків

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 350 мілілітрів теплої води чи молока;

– 40 грамів цукру;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 520 грамів борошна;

– дрібка солі;

– олія для фритюру;

начинка:

– варена картопля, капуста, горох.

Приготування

У теплому молоці (не вище 38 градусів) розчиніть цукор і дріжджі. Залиште на 10 хвилин. Додайте просіяне борошно та сіль, замісіть тісто. Залиште тісто в теплому місці приблизно на 45 хвилин, щоб воно піднялося. Після цього обімніть тісто і дайте йому ще трохи піднятися. Сформуйте 15 – 18 кульок. Кожну кульку трохи притисніть, формуючи плоскі коржики. Покладіть начинку на середину. Загорніть начинку в тісто, добре защипуючи краї, і знову трохи притисніть, щоб вийшли плоскі пиріжки. Залиште пиріжки на 20 хвилин, щоб вони піднялися і були пухкими. Добре нагрійте олію та смажте пиріжки по 1,5 хвилини з кожного боку. Викладіть готові пиріжки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Смачного!

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