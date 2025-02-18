Кулінарія – це мистецтво, яке навчає створювати унікальні смакові композиції навіть з найпростіших продуктів. І цей салат – черговий доказ, що це цілком можливо, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Червона капуста, кілька додатків – і трапеза заграє новими смаковими барвами.

Буде цікаво Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам

Рецепт салату з червоної капусти

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– половина головки червонокачанної капусти;
– 3 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Капусту шаткуємо і викладаємо в миску.
  2. Збризкуємо лимонним соком, перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин.
  3. Майонез змішуємо з йогуртом.
  4. солимо, перчимо до смаку.
  5. Додаємо до капусти петрушку і перемішуємо.
  6. Заправляємо соусом і ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

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