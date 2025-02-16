Ціла шкаралупа важлива не лише для естетичного вигляду яєць, а й для правильного приготування. 24 Канал пропонує звернути увагу на пораду Papilot, аби назавжди залишити проблему з трісканням шкаралупи у минулому.

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Як запобігти трісканню шкаралупи яєць

Єдина причина, чому шкаралупа яєць тріскає під час варіння – перепад температур. Якщо помістити яйця з холодильника у киплячу воду, шкаралупа не витримає перепаду, через що утворяться тріщини.

Важливий кулінарний секрет / Фото Freepik

Уникнути цього допоможе додавання у воду чайної ложки солі та оцту. Завдяки цьому шкаралупа не просто залишиться цілою, а й буде легко відділятися під час чищення.

Також для полегшення чищення яєць після варіння їх треба помістити у холодну воду, в цьому випадку перепад температури зіграє нам на користь.

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