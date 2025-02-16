Целая скорлупа важна не только для эстетического вида яиц, но и для правильного приготовления. 24 Канал предлагает обратить внимание на совет Papilot, чтобы навсегда оставить проблему с треском скорлупы в прошлом.
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Как предотвратить трескание скорлупы яиц
Единственная причина, почему скорлупа яиц трескается во время варки – перепад температур. Если поместить яйца из холодильника в кипящую воду, скорлупа не выдержит перепада, из-за чего образуются трещины.
Важный кулинарный секрет / Фото Freepik
Избежать этого поможет добавление в воду чайной ложки соли и уксуса. Благодаря этому скорлупа не просто останется целой, но и будет легко отделяться во время чистки.
Также для облегчения чистки яиц после варки их надо поместить в холодную воду, в этом случае перепад температуры сыграет нам на пользу.
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