Этот салат порадует не только сочетанием любимых вкусов, но и высокой питательностью, поэтому он вполне может стать самостоятельным ужином. 24 Канал предлагает обязательно сохранить рецепт портала "Вкусненькое", к которому можно возвращаться хоть каждый день.

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Салат из пекинской капусты и крабовых палочек

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов пекинской капусты;

– 3 яйца;

– 200 граммов крабовых палочек;

– банка кукурузы;

– зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца варим вкрутую. Капусту шинкуем полосками. Чеснок и яйца и крабовые палочки мелко нарезаем. Смешиваем ингредиенты, добавляем кукурузу, солим, перчим и еще раз перемешиваем. Заправляем майонезом, еще раз перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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