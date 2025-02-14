Сочетание различных видов мяса гарантирует, что блюдо получится удивительно сочным и вкусным. Не бойтесь экспериментировать со специями и подбирать их на свой вкус, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Пательня".

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Рецепт рулета "Фальшивый заяц"

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов жирной свинины;

– 500 граммов постной свинины;

– 300 граммов говядины;

– соль и перец по вкусу;

– любимые специи по вкусу;

– жировая сетка для рулета;

– по желанию можно добавить грибы, чернослив или перец.

Приготовление:

Мелко порежьте мясо, перемелите его и добавьте соль, перец и тмин. Тщательно вымесите фарш и хорошо отбейте. По желанию, добавьте к фаршу измельченные фисташки, нарезанный болгарский перец, грибы, курагу или чернослив. Заверните фарш в жировую сетку, придавая ему форму рулета. Запекайте рулет в духовке в течение 50 – 60 минут при температуре 200 – 220 градусов.

Приятного аппетита!

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