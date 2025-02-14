Сочетание различных видов мяса гарантирует, что блюдо получится удивительно сочным и вкусным. Не бойтесь экспериментировать со специями и подбирать их на свой вкус, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Пательня".
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Рецепт рулета "Фальшивый заяц"
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов жирной свинины;
– 500 граммов постной свинины;
– 300 граммов говядины;
– соль и перец по вкусу;
– любимые специи по вкусу;
– жировая сетка для рулета;
– по желанию можно добавить грибы, чернослив или перец.
Приготовление:
- Мелко порежьте мясо, перемелите его и добавьте соль, перец и тмин. Тщательно вымесите фарш и хорошо отбейте.
- По желанию, добавьте к фаршу измельченные фисташки, нарезанный болгарский перец, грибы, курагу или чернослив.
- Заверните фарш в жировую сетку, придавая ему форму рулета.
- Запекайте рулет в духовке в течение 50 – 60 минут при температуре 200 – 220 градусов.
Приятного аппетита!
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