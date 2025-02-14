Поєднання різних видів м'яса гарантує, що страва вийде навдивовижу соковитою та смачною. Не бійтеся експериментувати зі спеціями та підбирати їх на свій смак, передає 24 Канал з посиланням на портал "Пательня".
Цікаво В нього закохуються усі: вишуканий салат за 5 хвилин лише з 3 інгредієнтів
Рецепт рулету "Фальшивий заєць"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів жирної свинини;
– 500 грамів пісної свинини;
– 300 грамів яловичини;
– сіль та перець до смаку;
– улюблені спеції до смаку;
– жирова сітка для рулету;
– за бажанням можна додати гриби, чорнослив або перець.
Приготування:
- Дрібно поріжте м'ясо, перемеліть його та додайте сіль, перець і кмин. Ретельно вимісіть фарш і добре відбийте.
- За бажанням, додайте до фаршу подрібнені фісташки, нарізаний болгарський перець, гриби, курагу або чорнослив.
- Загорніть фарш в жирову сітку, надаючи йому форму рулету.
- Запікайте рулет у духовці протягом 50 – 60 хвилин при температурі 200 – 220 градусів.
Смачного!
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