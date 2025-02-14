Поєднання різних видів м'яса гарантує, що страва вийде навдивовижу соковитою та смачною. Не бійтеся експериментувати зі спеціями та підбирати їх на свій смак, передає 24 Канал з посиланням на портал "Пательня".

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Рецепт рулету "Фальшивий заєць"

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів жирної свинини;

– 500 грамів пісної свинини;

– 300 грамів яловичини;

– сіль та перець до смаку;

– улюблені спеції до смаку;

– жирова сітка для рулету;

– за бажанням можна додати гриби, чорнослив або перець.

Приготування:

Дрібно поріжте м'ясо, перемеліть його та додайте сіль, перець і кмин. Ретельно вимісіть фарш і добре відбийте. За бажанням, додайте до фаршу подрібнені фісташки, нарізаний болгарський перець, гриби, курагу або чорнослив. Загорніть фарш в жирову сітку, надаючи йому форму рулету. Запікайте рулет у духовці протягом 50 – 60 хвилин при температурі 200 – 220 градусів.

Смачного!

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