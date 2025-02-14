Треба лише кілька хвилин для того, аби подати до столу вишуканий салат. Змішуємо кілька інгредієнтів – і справа зроблена, передає 24 Канал з посиланням на Beszamel. Цей рецепт вкотре доводить: шедеври не завжди потребують часу та зусиль.

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Рецепт швидкого салату з авокадо та яєць

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 1 авокадо;
– 1 свіжий зелений огірок;
– кілька крапель лимонного соку;
соус:
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Змішайте грецький йогурт, майонез та подрібнений часник. Приправте сіллю і перцем, потім відкладіть убік.
  2. Зваріть яйця круто, очистьте їх та наріжте невеликими кубиками.
  3. Наріжте очищений огірок кубиками.
  4. Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і вийміть м’якоть. Поріжте її кубиками та збризніть лимонним соком, щоб зберегти свіжість і колір.
  5. Складіть усі інгредієнти в миску, полийте соусом і ретельно перемішайте.
  6. Подавайте салат одразу, самостійно або з вашим улюбленим хлібом.

Смачного!

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