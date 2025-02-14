Треба лише кілька хвилин для того, аби подати до столу вишуканий салат. Змішуємо кілька інгредієнтів – і справа зроблена, передає 24 Канал з посиланням на Beszamel. Цей рецепт вкотре доводить: шедеври не завжди потребують часу та зусиль.

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Рецепт швидкого салату з авокадо та яєць

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 1 авокадо;

– 1 свіжий зелений огірок;

– кілька крапель лимонного соку;

соус:

– 2 столові ложки грецького йогурту;

– 1 столова ложка майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Змішайте грецький йогурт, майонез та подрібнений часник. Приправте сіллю і перцем, потім відкладіть убік. Зваріть яйця круто, очистьте їх та наріжте невеликими кубиками. Наріжте очищений огірок кубиками. Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і вийміть м’якоть. Поріжте її кубиками та збризніть лимонним соком, щоб зберегти свіжість і колір. Складіть усі інгредієнти в миску, полийте соусом і ретельно перемішайте. Подавайте салат одразу, самостійно або з вашим улюбленим хлібом.

Смачного!

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