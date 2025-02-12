Коли залишається вино, є спокуса закоркувати його та поставити у холодильник. На жаль, це поширена помилка, яка зіпсує напій. Що насправді потрібно робити – розповідає 24 Канал.

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Як зберігати відкрите вино

Відкорковану пляшку вина потрібно добре закрити та поставити у темне місце, температура якого перебуває в діапазоні 7 – 18 градусів. Наприклад, у комору, підвал чи шафу. Що стосується зберігання в холодильнику, то вино варто охолоджувати лише перед подачею.

Правильне зберігання – ті самі враження / Фото Freepik

Щодо термінів зберігання відкритого вина, сомельє радять вжити його в наступні 3 – 5 днів. Так, деякі вина можна зберігати трішки довше, однак смак напою з кожним днем ставатиме гіршим, тож у цьому немає жодного сенсу.

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