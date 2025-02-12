Є кілька простих способів в лічені секунди перевірити свіжість яєць. Як зробити це вдома – розповідає 24 Канал.

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Як перевірити свіжість яєць

Найперше можна звернути увагу на форму яйця після розбиття шкаралупи. Якщо яйце свіже, то воно триматиме форму, а білок триматиметься довкола жовтка.

Свіжість яєць легко перевірити / Фото Freepik

Важливо добре розглянути жовток: він повинен мати форму півсфери та світло-жовтий колір. Чим довше зберігається яйце, тим темнішим стає жовток, а якщо він синіє або має вкраплення червоного або червоного кольору, то використовувати таке яйце категорично не можна.

Також у пригоді може стати посуд з холодною водою. Якщо опустити в нього свіже яйце, воно одразу опуститься та ляже на бік. Яйце, яке стало вертикально, вже не можна вважати свіжим, а те, що спливе, потрібно негайно викидати.

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