Гарячі бутерброди – чудова опція, коли потрібно швидко подати сніданок для всієї сім'ї. Окрім того, вони потішать не тільки смаком, а й економією. 24 Канал радить обов'язково зберегти цей рецепт з TikTok zhuravlina_cooking, адже точно настане ситуація, коли він стане у пригоді.
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Рецепт гарячих бутербродів з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 12 скибочок тостового хліба;
– 500 грамів печериць;
– 2 цибулини;
– 200 грамів сиру моцарела;
– 150 грамів вершкового сиру;
– сіль, перець та зелень до смаку.
Приготування:
- Почистіть гриби та наріжте їх дрібними шматочками.
- Подрібніть цибулю.
- Натріть моцарелу та порубайте зелень.
- Обсмажте гриби з цибулею на олії до готовності, додавши сіль і перець до смаку.
- Змішайте моцарелу, гриби з цибулею, зелень і вершковий сир в мисці.
- Перемішайте до однорідності та додайте сіль і перець до смаку.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Вистеліть деко пергаментним папером.
- Викладіть скибки хліба на підготовлене деко і розподіліть грибну суміш зверху.
- Запікайте гарячі бутерброди протягом 10 – 15 хвилин.
Смачного!
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