Гарячі бутерброди – чудова опція, коли потрібно швидко подати сніданок для всієї сім'ї. Окрім того, вони потішать не тільки смаком, а й економією. 24 Канал радить обов'язково зберегти цей рецепт з TikTok zhuravlina_cooking, адже точно настане ситуація, коли він стане у пригоді.

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Рецепт гарячих бутербродів з грибами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 12 скибочок тостового хліба;

– 500 грамів печериць;

– 2 цибулини;

– 200 грамів сиру моцарела;

– 150 грамів вершкового сиру;

– сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

Почистіть гриби та наріжте їх дрібними шматочками. Подрібніть цибулю. Натріть моцарелу та порубайте зелень. Обсмажте гриби з цибулею на олії до готовності, додавши сіль і перець до смаку. Змішайте моцарелу, гриби з цибулею, зелень і вершковий сир в мисці. Перемішайте до однорідності та додайте сіль і перець до смаку. Розігрійте духовку до 200 градусів. Вистеліть деко пергаментним папером. Викладіть скибки хліба на підготовлене деко і розподіліть грибну суміш зверху. Запікайте гарячі бутерброди протягом 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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