Горячие бутерброды – замечательная опция, когда нужно быстро подать завтрак для всей семьи. Кроме того, они порадуют не только вкусом, но и экономией. 24 Канал советует обязательно сохранить этот рецепт с TikTok zhuravlina_cooking, ведь точно наступит ситуация, когда он пригодится.
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Рецепт горячих бутербродов с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 12 ломтиков тостового хлеба;
– 500 граммов шампиньонов;
– 2 луковицы;
– 200 граммов сыра моцарелла;
– 150 граммов сливочного сыра;
– соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Почистите грибы и нарежьте их мелкими кусочками.
- Измельчите лук.
- Натрите моцареллу и порубите зелень.
- Обжарьте грибы с луком на растительном масле до готовности, добавив соль и перец по вкусу.
- Смешайте моцареллу, грибы с луком, зелень и сливочный сыр в миске.
- Перемешайте до однородности и добавьте соль и перец по вкусу.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выстелите противень пергаментной бумагой.
- Выложите ломтики хлеба на подготовленный противень и распределите грибную смесь сверху.
- Запекайте горячие бутерброды в течение 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
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