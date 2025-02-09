Родные и близкие будут воспевать ваш кулинарный талант, как только увидят этот шедевр. 24 Канал предлагает воспроизвести его с профессионалом и воспользоваться рецептом победительницы 12 сезона "МастерШеф" Валерии Матрохиной, который она опубликовала в своем инстаграме.
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Рецепт торта "Карпатка"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
Для заварного теста:
– 100 миллилитров воды;
– 100 миллилитров молока;
– 80 граммов сливочного масла 82,5%;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 140 граммов муки;
– 4 больших яйца.
Для заварного крема:
– 4 небольших желтка;
– 50 граммов кукурузного крахмала;
– 150 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
– 600 миллилитров молока;
– 180 граммов теплого сливочного масла.
Для ягодной начинки:
– 200 граммов ягод;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки воды;
– 1 столовая ложка крахмала с горкой.
Приготовление:
- Чтобы приготовить заварное тесто, смешайте в сотейнике молоко, воду, соль и масло, и доведите смесь до кипения. Оставьте на плите, просейте муку и тщательно перемешайте, пока тесто не станет однородным. Прогревайте тесто около 5 минут, постоянно помешивая.
- Переложите тесто в другую миску и дайте ему остыть примерно 10 минут.
- Начните вбивать яйца по одному, каждый раз хорошо вымешивая.
- На противень, покрытый пергаментом, поставьте кольцо диаметром 17 сантиметров и выложите половину теста. Если у вас есть два кольца, можно выпекать два одновременно.
- Выпекайте при температуре 170 – 180 градусов в течение 25 минут. После выпекания дайте остыть.
- Для приготовления заварного крема в сотейнике смешайте желтки, сахар, крахмал, ванильный экстракт и молоко. Перемешайте, поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, дождитесь загустения крема.
- После загустения варите еще несколько минут, затем снимите с огня. Накройте пленкой в контакт и дайте остыть до комнатной температуры.
- Возьмите сливочное масло (оно должно быть мягким) и взбивайте его блендером 5 – 7 минут.
- Если заварной крем остыл, постепенно добавляйте его к маслу по 1 столовой ложке и взбивайте до сочетания. Важно: масло и крем должны быть примерно одинаковой температуры, иначе крем может расслоиться.
- Для ягодной начинки выложите ягоды, сахар, крахмал и воду в сковороду, перемешайте и варите до загустения. Если в ягодах есть крупные косточки, протрите через сито.
- Собирайте торт в том же кольце: корж, половина крема, ягодная начинка, вторая половина крема и второй корж.
- Поставьте торт в холодильник на ночь и наслаждайтесь!
Приятного аппетита!
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