Дубайский торт – это тот десерт, который сделает из вас признанного мастера кулинарного искусства. 24 Канал предлагает приготовить это изысканное наслаждение по простому рецепту портала Beszamel.

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Рецепт дубайского торта

  • Время: 45 минут
  • Порций: 12

Ингредиенты:
Низ:
– 50 граммов мелко нарезанных фисташек;
– щепотка соли;
– 150 граммов черного шоколада;
– 80 граммов сливочного масла.
Для начинки:
– 50 граммов сливочного масла;
– 400 граммов теста катаифи;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 200 граммов фисташковой пасты;
– 100 граммов растопленного сливочного масла.
Для глазури:
– 150 граммов черного шоколада;
– 100 миллилитров сливок 30%;
– горсть измельченных фисташек для украшения.

Приготовление:

  1. Смешайте размельченные фисташки с растопленным шоколадом и маслом.
  2. Выложите смесь в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и поставьте в холодильник.
  3. Нарежьте тесто катаифи на небольшие кусочки. Обжарьте их на сливочном масле с сахарной пудрой и ванильным сахаром до золотистого цвета.
  4. Охладите и смешайте с фисташковой пастой.
  5. Выложите начинку на охлажденное основание и равномерно распределите.
  6. Растопите шоколад в горячих сливках, перемешайте до однородности. Залейте торт глазурью.
  7. Посыпьте торт измельченными фисташками и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.

Приятного аппетита!

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