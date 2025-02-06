Дубайский торт – это тот десерт, который сделает из вас признанного мастера кулинарного искусства. 24 Канал предлагает приготовить это изысканное наслаждение по простому рецепту портала Beszamel.

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Рецепт дубайского торта

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 12

Ингредиенты:

Низ:

– 50 граммов мелко нарезанных фисташек;

– щепотка соли;

– 150 граммов черного шоколада;

– 80 граммов сливочного масла.

Для начинки:

– 50 граммов сливочного масла;

– 400 граммов теста катаифи;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 200 граммов фисташковой пасты;

– 100 граммов растопленного сливочного масла.

Для глазури:

– 150 граммов черного шоколада;

– 100 миллилитров сливок 30%;

– горсть измельченных фисташек для украшения.

Приготовление:

Смешайте размельченные фисташки с растопленным шоколадом и маслом. Выложите смесь в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и поставьте в холодильник. Нарежьте тесто катаифи на небольшие кусочки. Обжарьте их на сливочном масле с сахарной пудрой и ванильным сахаром до золотистого цвета. Охладите и смешайте с фисташковой пастой. Выложите начинку на охлажденное основание и равномерно распределите. Растопите шоколад в горячих сливках, перемешайте до однородности. Залейте торт глазурью. Посыпьте торт измельченными фисташками и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.

Приятного аппетита!

Омлет останется пышным даже на тарелке: что в него нужно добавить.