Дубайський торт – це той десерт, який зробить з вас визнаного майстра кулінарного мистецтва. 24 Канал пропонує приготувати цю вишукану насолоду за простим рецептом порталу Beszamel.
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Рецепт дубайського торта
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
Низ:
– 50 грамів дрібно нарізаних фісташок;
– щіпка солі;
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 80 грамів вершкового масла.
Для начинки:
– 50 грамів вершкового масла;
– 400 грамів тіста катаїфі;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 200 грамів фісташкової пасти;
– 100 грамів розтопленого вершкового масла.
Для глазурі:
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 100 мілілітрів вершків 30%;
– жменя подрібнених фісташок для прикраси.
Приготування:
- Змішайте подрібнені фісташки з розтопленим шоколадом та маслом.
- Викладіть суміш у форму для випікання, застелену пергаментним папером, та поставте в холодильник.
- Наріжте тісто катаїфі на невеликі шматочки. Обсмажте їх на вершковому маслі з цукровою пудрою та ванільним цукром до золотистого кольору.
- Охолодіть та змішайте з фісташковою пастою.
- Викладіть начинку на охолоджену основу та рівномірно розподіліть.
- Розтопіть шоколад у гарячих вершках, перемішайте до однорідності. Залийте торт глазур'ю.
- Посипте торт подрібненими фісташками та поставте в холодильник на кілька годин, а краще – на ніч.
Смачного!
Омлет залишиться пишним навіть на тарілці: що в нього треба додати.