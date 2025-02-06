Цей пляцок уособлює всі найкращі емоції, які дарує вишня і поєднанні з маком та іншими улюбленими компонентами. Його приготування потребує часу та зусиль, однак ви не пошкодуєте про жодну витрачену секунду. 24 Канал пропонує насолоджуватися цим пляцком за рецептом з ютубу Лілії Цвіт.
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Рецепт пляцка "Королівська вишня"
- Час: 3 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
Шоколадні коржі:
– 6 жовтків;
– 200 грамів цукру;
– 250 грамів маргарину;
– 150 грамів сметани;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка оцту;
– 250 грамів борошна;
– 50 грамів какао.
Маковий шар:
– 300 грамів сухого маку;
– 3 яйця;
– 70 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки розпушувача.
Горіховий шар:
– 4 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 200 грамів горіхів.
Білковий шар:
– 6 білків;
– 200 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю;
– 300 грамів вишень.
Крем:
– 300 мілілітрів вишневого сиропу;
– 400 мілілітрів води;
– 2 пудинги (по 40 грамів);
– 50 грамів цукру;
– 400 грамів масла.
Приготування:
- Спочатку шоколадні коржі. Жовтки збиваємо з цукром у пишну масу.
- Додаємо маргарин, сметану, погашену оцтом соду та збиваємо.
- Додаємо борошно і какао, замішуємо тісто, ділимо на 2 рівні частини. Випікаємо їх у формі, застеленій пергаментом, 35 хвилин при температурі 170 градусів.
- Тепер маковий шар. Мак запарюємо і перемелюємо, додаємо жовтки, борошно і розпушувач, перемішуємо.
- Білки збиваємо з цукром до пишної маси.
- Змішуємо білкову та макову масу і акуратно перемішуємо лопаткою.
- Горіховий шар: білки збиваємо з цукром, додаємо жовтки, борошно і розпушувач, перемішуємо. Додаємо подрібнені горіхи і знову перемішуємо.
- Білковий шар: збиваємо білки в піну, додаємо цукор і збиваємо у пишну масу. Додаємо крохмаль і перемішуємо.
- У форму виливаємо маковий шар, потім білковий, посипаємо вишнями. Викладаємо горіховий шар і випікаємо годину при 170 градусах.
- Крем: з соку вишень, який залишився, 400 мілілітрів вливаємо у каструлю, додаємо цукор. До інших 300 мілілітрів додаємо пудинг і перемішуємо.
- Доводимо сік у каструлі до кипіння, додаємо сік з пудингом та варимо до загустіння. Потім накриваємо харчовою плівкою впритул та охолоджуємо.
- Масло збиваємо, потім поступово додаємо пудинг.
- Складаємо пляцок. Шоколадний корж змащуємо кремом, те саме повторюємо з тришаровим та другим шоколадним коржами.
- Хаотично поливаємо розтопленим шоколадом, посипаємо цукровою посипкою.
Смачного!
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