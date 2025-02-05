Омлет – дуже проста страва, але якщо ви хочете, щоб він виглядав як на картинці, потрібно знати кілька секретів. 24 Канал пропонує насолоджуватися улюбленим сніданком з підказками порталу Ukr.Media.

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Секрети приготування пишного омлету

Щоб омлет був ідеальним, насамперед важливо дотримуватися правильного співвідношення яєць і молока. Забагато молока зробить омлет рідким і пласким, а замало — щільним.

Оптимальна пропорція – 50 мілілітрів молока на 1 яйце.

Можна скористатися простою хитрістю – відміряти половину шкаралупи яйця, тоді омлет точно буде вдалим.

Просто і смачно / Фото Freepik

Секретний інгредієнт ідеального омлету – крохмаль. На відміну від борошна він не додає присмаку та робить страву легкою та пишною. На 2 яйця потрібна буквально дрібка крохмалю.

Ще один лайфхак: яйця потрібно легко перемішати, а не збивати у піну. Тоді омлет точно буде пишним.

Не треба вигадувати зайвих рухів: як за секунду почистити варені яйця.