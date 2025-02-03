Смак свята взимку – це не тільки "Олів'є" та "Шуба". Наприклад, салат "Зима" куди простіший у приготуванні, однак дарує ту ж саму кулінарну радість, а рідні розхвалюватимуть його як жоден інший. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати рецепт порталу "Господинька".

Цікаво Як приготувати хека з овочами: рецепт страви для всієї родини

Рецепт салату "Зима"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 варені картоплини;

– сіль та перець до смаку;

– майонез;

– 1 банка сардини;

– зелена цибуля;

– 4 варені яйця;

– 180 грамів ковбасного копченого сиру.

Приготування:

Ставимо роз'ємне кільце і збираємо салат. Першим шаром викладаємо нарізану кубиками варену картоплю. Солимо, перчимо та змащуємо майонезом. Другим шаром розподіліть подрібнену сардину. На наступний шар викладіть дрібно нарізану зелену цибулю та знову полийте майонезом. Тертими вареними яйцями покрийте наступний шар, також змастіть майонезом. Завершальний шар — натертий сир.

Смачного!

Він точно вас вразить: оригінальний рецепт улюбленого вінегрету.