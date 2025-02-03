Вкус праздника зимой – это не только "Оливье" и "Шуба". Например, салат "Зима" куда проще в приготовлении, однако дарит ту же кулинарную радость, а родные будут расхваливать его как ни один другой. 24 Канал предлагает обязательно попробовать рецепт портала "Господинька".

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Рецепт салата "Зима"

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 вареные картофелины;

– соль и перец по вкусу;

– майонез;

– 1 банка сардины;

– зеленый лук;

– 4 вареных яйца;

– 180 граммов колбасного копченого сыра.

Приготовление:

Ставим разъемное кольцо и собираем салат. Первым слоем выкладываем нарезанный кубиками вареный картофель. Солим, перчим и смазываем майонезом. Вторым слоем распределите измельченную сардину. На следующий слой выложите мелко нарезанный зеленый лук и снова полейте майонезом. Тертыми вареными яйцами покройте следующий слой, также смажьте майонезом. Завершающий слой — натертый сыр.

Приятного аппетита!

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