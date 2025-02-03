Вкус праздника зимой – это не только "Оливье" и "Шуба". Например, салат "Зима" куда проще в приготовлении, однако дарит ту же кулинарную радость, а родные будут расхваливать его как ни один другой. 24 Канал предлагает обязательно попробовать рецепт портала "Господинька".

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Рецепт салата "Зима"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 вареные картофелины;
– соль и перец по вкусу;
– майонез;
– 1 банка сардины;
– зеленый лук;
– 4 вареных яйца;
– 180 граммов колбасного копченого сыра.

Приготовление:

  1. Ставим разъемное кольцо и собираем салат. Первым слоем выкладываем нарезанный кубиками вареный картофель. Солим, перчим и смазываем майонезом.

  2. Вторым слоем распределите измельченную сардину.

  3. На следующий слой выложите мелко нарезанный зеленый лук и снова полейте майонезом.

  4. Тертыми вареными яйцами покройте следующий слой, также смажьте майонезом.

  5. Завершающий слой — натертый сыр.

Приятного аппетита!

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