Вкус праздника зимой – это не только "Оливье" и "Шуба". Например, салат "Зима" куда проще в приготовлении, однако дарит ту же кулинарную радость, а родные будут расхваливать его как ни один другой. 24 Канал предлагает обязательно попробовать рецепт портала "Господинька".
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Рецепт салата "Зима"
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 вареные картофелины;
– соль и перец по вкусу;
– майонез;
– 1 банка сардины;
– зеленый лук;
– 4 вареных яйца;
– 180 граммов колбасного копченого сыра.
Приготовление:
Ставим разъемное кольцо и собираем салат. Первым слоем выкладываем нарезанный кубиками вареный картофель. Солим, перчим и смазываем майонезом.
Вторым слоем распределите измельченную сардину.
На следующий слой выложите мелко нарезанный зеленый лук и снова полейте майонезом.
Тертыми вареными яйцами покройте следующий слой, также смажьте майонезом.
Завершающий слой — натертый сыр.
Приятного аппетита!
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