Винегрет без соленого огурца и капусты – это новый вкус классического салата, который стоит непременно попробовать. 24 Канал предлагает при случае воспользоваться рецептом портала Woman Life и сохранить его на случай, если попросит кто-то из знакомых.

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Рецепт винегрета без огурца и капусты

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 2 свеклы;
– 3 моркови;
– 2 лука;
– 3 столовые ложки уксуса;
– соль по вкусу;
– 150 граммов растительного масла;
– 1 столовая ложка.

Приготовление:

  1. Почистите лук и нарежьте мелкими кубиками, маринуйте его в соли, горчице и уксусе.

  2. Другие овощи лучше запечь, а не варить – так они будут более полезными и будут иметь другой вкус.

  3. Перед тем как поместить картофель, свеклу и морковь в духовку, оберните их в фольгу или положите в пакет для запекания.

  4. После этого очистите овощи, нарежьте их кубиками, сложите в миску и заправьте маслом.

  5. Добавьте в салат маринованный лук, хорошо перемешайте.

  6. Подавать лучше после того, как салат побудет 1 – 2 часа в холодильнике.

Приятного аппетита!

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