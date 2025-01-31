Винегрет без соленого огурца и капусты – это новый вкус классического салата, который стоит непременно попробовать. 24 Канал предлагает при случае воспользоваться рецептом портала Woman Life и сохранить его на случай, если попросит кто-то из знакомых.

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Ингредиенты:

– 5 картофелин;

– 2 свеклы;

– 3 моркови;

– 2 лука;

– 3 столовые ложки уксуса;

– соль по вкусу;

– 150 граммов растительного масла;

– 1 столовая ложка.

Приготовление:

Почистите лук и нарежьте мелкими кубиками, маринуйте его в соли, горчице и уксусе.

Другие овощи лучше запечь, а не варить – так они будут более полезными и будут иметь другой вкус.

Перед тем как поместить картофель, свеклу и морковь в духовку, оберните их в фольгу или положите в пакет для запекания.

После этого очистите овощи, нарежьте их кубиками, сложите в миску и заправьте маслом.

Добавьте в салат маринованный лук, хорошо перемешайте.