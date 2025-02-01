Эту рыбу стоит совместить с овощами, и тогда результат будет непревзойденным. Как приготовить это блюдо узнайте в материале 24 Канала со ссылкой на przyslij przepis.
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Хек с овощами
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 филе хека (или другой белой рыбы);
– 1 средняя морковь;
– 100 граммов сельдерея кусочком;
– примерно 10 граммов лука-порея;
– 1 банка помидоров с кориандром (измельченный Kamis);
– пол чайной ложки молотой сладкой паприки;
– щепотка перца;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Филе промойте и обсушите.
- Если используете замороженное, сначала разморозьте. Овощи очистите и натрите на крупной терке, а лук-порей измельчите. Выложите рыбу в жаропрочную посуду, посыпьте солью и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте примерно десять минут.
- На разогретую сковороду выложите нарезанные овощи и немного обжарьте, пока они не размягчатся и не начнут интенсивно пахнуть.
- Приправьте паприкой, перцем, кориандром и солью по вкусу.
- Добавьте консервированные помидоры и готовьте еще несколько минут, пока жидкость не испарится, а помидоры не станут мягкими. Выньте запеченную рыбу и выложите на нее часть овощей.
- Накройте алюминиевой фольгой и запекайте еще пятнадцать минут.
Приятного аппетита!
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