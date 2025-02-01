Эту рыбу стоит совместить с овощами, и тогда результат будет непревзойденным. Как приготовить это блюдо узнайте в материале 24 Канала со ссылкой на przyslij przepis.

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Хек с овощами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 филе хека (или другой белой рыбы);

– 1 средняя морковь;

– 100 граммов сельдерея кусочком;

– примерно 10 граммов лука-порея;

– 1 банка помидоров с кориандром (измельченный Kamis);

– пол чайной ложки молотой сладкой паприки;

– щепотка перца;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Филе промойте и обсушите. Если используете замороженное, сначала разморозьте. Овощи очистите и натрите на крупной терке, а лук-порей измельчите. Выложите рыбу в жаропрочную посуду, посыпьте солью и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте примерно десять минут. На разогретую сковороду выложите нарезанные овощи и немного обжарьте, пока они не размягчатся и не начнут интенсивно пахнуть. Приправьте паприкой, перцем, кориандром и солью по вкусу. Добавьте консервированные помидоры и готовьте еще несколько минут, пока жидкость не испарится, а помидоры не станут мягкими. Выньте запеченную рыбу и выложите на нее часть овощей. Накройте алюминиевой фольгой и запекайте еще пятнадцать минут.

Приятного аппетита!

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