Морковь – это не только вкусный, питательный и полезный дополнение к множеству блюд, но и прекрасная основа для аппетитной намазки. 24 Канал предлагает вниманию рецепт из инстаграма кулинарного блогера Юлии Сенич, который непременно придется вам по вкусу.

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Рецепт намазки из моркови

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов моркови;

– 2 яйца;

– 70 граммов сыра (твердого или плавленого);

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки сметаны (или сливочного сыра);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натрите свежую морковь на мелкой терке. Добавьте к моркови натертые отварные яйца, твердый сыр и чеснок. Заправьте сметаной или сливочным сыром, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте до однородной консистенции и нанесите намазку на хлеб.

Приятного аппетита!

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