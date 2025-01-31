Морква – це не лише смачний, поживний та корисний додаток до безлічі страв, а й чудова основа для апетитної намазки. 24 Канал пропонує до уваги рецепт з інстаграму кулінарної блогерки Юлії Сенич, який неодмінно припаде вам до смаку.

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Рецепт намазки з моркви

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів моркви;

– 2 яйця;

– 70 грамів сиру (твердого або плавленого);

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 3 столові ложки сметани (або вершкового сиру);

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Натріть свіжу моркву на дрібній тертці. Додайте до моркви натерті відварені яйця, твердий сир і часник. Заправте сметаною або вершковим сиром, посоліть і поперчіть до смаку. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції та нанесіть намазку на хліб.

Смачного!

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