Якщо ви хочете додати трапезі пікантних ноток, то ця закуска з перцю – саме те, що впорається із завданням якнайкраще. А ще вам неодмінно сподобається швидкість, з якою можна її приготувати. 24 Канал пропонує зробити цю закуску за рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт перцю по-корейськи

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 болгарські перці;
– 120 грамів червоної цибулі;
– 1 пучок петрушки;
– 1 зубчик часнику;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 0,5 столової ложки соєвого соусу.

Приготування:

  1. Перці очищаємо та нарізаємо тонкою соломкою. Заливаємо на 10 хвилин гарячою водою.
  2. Цибулю нарізаємо пір'ям, петрушку та часник шаткуємо.
  3. Зливаємо з перцю воду та додаємо його до суміші.
  4. Вливаємо лимонний сік та солимо.
  5. Олію з кунжутом розігріваємо на сковорідці, теж додаємо до суміші.
  6. Заливаємо овочі соєвим соусом, добре перемішуємо.
  7. Перед подачею залишаємо у холодильнику на 30 хвилин.

Смачного!

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