Запечена пекінська капуста з травами – це те, що повинно бути в кулінарному арсеналі кожної господині. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт запеченої пекінської капусти

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 пекінська капуста;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка меду;

– прованські трави, улюблені спеції та сіль до смаку.

Приготування:

Капусту нарізаємо кружальцями по 2 – 3 сантиметри товщиною. Хвостик та качан краще прибрати. Змішуємо олію, соєвий соус та мед. Деко застеляємо пергаментом, викладаємо кружальця капусти та змащуємо соусом. Зверху посипаємо улюбленими спеціями та травами. Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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