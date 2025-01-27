Запечена пекінська капуста з травами – це те, що повинно бути в кулінарному арсеналі кожної господині. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт запеченої пекінської капусти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 пекінська капуста;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка меду;
– прованські трави, улюблені спеції та сіль до смаку.
Приготування:
- Капусту нарізаємо кружальцями по 2 – 3 сантиметри товщиною. Хвостик та качан краще прибрати.
- Змішуємо олію, соєвий соус та мед.
- Деко застеляємо пергаментом, викладаємо кружальця капусти та змащуємо соусом.
- Зверху посипаємо улюбленими спеціями та травами.
- Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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