Приготувати ці деруни бодай раз повинна кожна українська господиня. Цей рецепт настільки досконалий, що вартує уваги і під час святкових приготувань. 24 Канал пропонує приготувати деруни так, як рекомендує Haps.

Цікаво Елементарно і бездоганно: канапе з яйцем і сьомгою на закуску або для легкої вечері

Рецепт дерунів з сьомгою та вершками

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 1 цибулина;

– 1 яйце;

– 1 – 2 склянки борошна;

– сіль та перець – до смаку;

– олія для смаження;

– копчений лосось шматочками;

– густі кислі вершки (22%);

– кріп – до смаку.

Приготування:

Почистіть картоплю та цибулю. Зверніть увагу: не тріть їх, а пропустіть через соковижималку. Отриману картопляно-цибульну масу вийміть з контейнера соковижималки та викладіть в миску. Сік, отриманий з картоплі та цибулі, залиште на кілька хвилин. За цей час крохмаль відділиться і осідатиме на дно. Потім злийте прозору рідину зверху і додайте осілий крохмаль до картопляної маси в мисці. Збийте яйце, за бажанням додайте пшеничне борошно, перемішайте, посоліть і поперчіть. Набирайте ложкою порції суміші, викладайте на розігріту олію і трохи розрівнюйте. Коли млинці підрум'яняться з одного боку, переверніть їх і обсмажте з іншого. Подавайте з шматочком лосося та вершками, прикрасьте гілочкою кропу.

Смачного!

Не треба ніякої ваги: як легко відміряти борошно за допомогою ложки.