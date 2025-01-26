Приготовить эти деруны хотя бы раз должна каждая украинская хозяйка. Этот рецепт настолько совершенен, что стоит внимания и во время праздничных приготовлений. 24 Канал предлагает приготовить деруны так, как рекомендует Haps.
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Рецепт дерунов с семгой и сливками
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 1 яйцо;
– 1 – 2 стакана муки;
– соль и перец – по вкусу;
– масло для жарки;
– копченый лосось кусочками;
– густые кислые сливки (22%);
– укроп – по вкусу.
Приготовление:
- Почистите картофель и лук. Обратите внимание: не трите их, а пропустите через соковыжималку. Полученную картофельно-луковую массу выньте из контейнера соковыжималки и выложите в миску.
- Сок, полученный из картофеля и лука, оставьте на несколько минут. За это время крахмал отделится и будет оседать на дно. Затем слейте прозрачную жидкость сверху и добавьте осевший крахмал к картофельной массе в миске.
- Взбейте яйцо, по желанию добавьте пшеничную муку, перемешайте, посолите и поперчите.
- Набирайте ложкой порции смеси, выкладывайте на разогретое масло и немного разравнивайте.
- Когда блины подрумянятся с одной стороны, переверните их и обжарьте с другой.
- Подавайте с кусочком лосося и сливками, украсьте веточкой укропа.
Приятного аппетита!
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