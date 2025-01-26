Приготовить эти деруны хотя бы раз должна каждая украинская хозяйка. Этот рецепт настолько совершенен, что стоит внимания и во время праздничных приготовлений. 24 Канал предлагает приготовить деруны так, как рекомендует Haps.

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Рецепт дерунов с семгой и сливками

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 луковица;

– 1 яйцо;

– 1 – 2 стакана муки;

– соль и перец – по вкусу;

– масло для жарки;

– копченый лосось кусочками;

– густые кислые сливки (22%);

– укроп – по вкусу.

Приготовление:

Почистите картофель и лук. Обратите внимание: не трите их, а пропустите через соковыжималку. Полученную картофельно-луковую массу выньте из контейнера соковыжималки и выложите в миску. Сок, полученный из картофеля и лука, оставьте на несколько минут. За это время крахмал отделится и будет оседать на дно. Затем слейте прозрачную жидкость сверху и добавьте осевший крахмал к картофельной массе в миске. Взбейте яйцо, по желанию добавьте пшеничную муку, перемешайте, посолите и поперчите. Набирайте ложкой порции смеси, выкладывайте на разогретое масло и немного разравнивайте. Когда блины подрумянятся с одной стороны, переверните их и обжарьте с другой. Подавайте с кусочком лосося и сливками, украсьте веточкой укропа.

Приятного аппетита!

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