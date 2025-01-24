Канапе с красной рыбой могут стать не только дополнением праздничного стола. Их приготовление очень простое, а результат позволит порадовать себя после очередного тяжелого рабочего дня. 24 Канал предлагает по возможности воспользоваться рецептом портала "Пательня".
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Рецепт канапе с яйцом и семгой
- Время: 15 минут
- Порций: 10 канапе
Ингредиенты:
– 10 ломтиков черного хлеба;
– 10 ломтиков семги;
– 5 яиц;
– масло или сливочный сыр – по вкусу;
– сок половины лимона;
– зеленый лук – для украшения;
– веточки укропа – для украшения;
– красная или черная икра – для украшения.
Приготовление:
Нарежьте черный хлеб на маленькие квадратики, смажьте маслом или сливочным сыром. Посыпьте измельченным зеленым луком.
На каждый кусочек выложите слайс семги и сбрызните лимонным соком.
Выложите половинку вареного яйца, украсьте икрой и веточкой укропа.
Приятного аппетита!
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