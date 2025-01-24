Канапе с красной рыбой могут стать не только дополнением праздничного стола. Их приготовление очень простое, а результат позволит порадовать себя после очередного тяжелого рабочего дня. 24 Канал предлагает по возможности воспользоваться рецептом портала "Пательня".

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Рецепт канапе с яйцом и семгой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 10 канапе

Ингредиенты:

– 10 ломтиков черного хлеба;

– 10 ломтиков семги;

– 5 яиц;

– масло или сливочный сыр – по вкусу;

– сок половины лимона;

– зеленый лук – для украшения;

– веточки укропа – для украшения;

– красная или черная икра – для украшения.

Приготовление:

Нарежьте черный хлеб на маленькие квадратики, смажьте маслом или сливочным сыром. Посыпьте измельченным зеленым луком. На каждый кусочек выложите слайс семги и сбрызните лимонным соком. Выложите половинку вареного яйца, украсьте икрой и веточкой укропа.

Приятного аппетита!

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