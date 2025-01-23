Если вам хочется разнообразить свое повседневное меню, жареные пельмени станут отличным выбором для этого случая. Особенно вам понравится аппетитная корочка, которая придаст блюду непревзойденных ноток. 24 Канал предлагает поэкспериментировать с рецептом портала food.net.ua.

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Рецепт жареных пельменей

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов пельменей;

– 80 граммов твердого сыра;

– 200 миллилитров воды;

– 20 граммов масла;

– зелень – по вкусу;

– соль – по вкусу;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите обычные замороженные пельмени. Предварительная разморозка не нужна, будем готовить их сразу из морозилки. Выберите любой сыр, который вам нравится, главное, чтобы он легко натирался на терке и быстро плавился. На разогретую сковороду налейте немного масла и выложите замороженные пельмени. Обжаривайте их 2 – 3 минуты до появления золотистой корочки. Затем влейте в сковороду горячую воду. Добавьте немного соли и специй. Накройте сковороду крышкой и готовьте пельмени на слабом огне в течение 10 минут, периодически помешивая. Во время приготовления пельмени увеличатся в размере, станут мягкими и аппетитными. Обильно посыпьте пельмени натертым сыром. Накройте крышкой и оставьте на огне еще на несколько минут, пока сыр полностью не расплавится. Жареные пельмени с сыром готовы! Украсьте их свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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