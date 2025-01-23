Если вам хочется разнообразить свое повседневное меню, жареные пельмени станут отличным выбором для этого случая. Особенно вам понравится аппетитная корочка, которая придаст блюду непревзойденных ноток. 24 Канал предлагает поэкспериментировать с рецептом портала food.net.ua.
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Рецепт жареных пельменей
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов пельменей;
– 80 граммов твердого сыра;
– 200 миллилитров воды;
– 20 граммов масла;
– зелень – по вкусу;
– соль – по вкусу;
– специи – по вкусу.
Приготовление:
Возьмите обычные замороженные пельмени. Предварительная разморозка не нужна, будем готовить их сразу из морозилки. Выберите любой сыр, который вам нравится, главное, чтобы он легко натирался на терке и быстро плавился.
На разогретую сковороду налейте немного масла и выложите замороженные пельмени. Обжаривайте их 2 – 3 минуты до появления золотистой корочки.
Затем влейте в сковороду горячую воду. Добавьте немного соли и специй. Накройте сковороду крышкой и готовьте пельмени на слабом огне в течение 10 минут, периодически помешивая.
Во время приготовления пельмени увеличатся в размере, станут мягкими и аппетитными.
Обильно посыпьте пельмени натертым сыром. Накройте крышкой и оставьте на огне еще на несколько минут, пока сыр полностью не расплавится.
Жареные пельмени с сыром готовы! Украсьте их свежей зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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