Якщо вам хочеться урізноманітнити своє повсякденне меню, смажені пельмені стануть чудовим вибором для цього випадку. Особливо вам сподобається апетитна скоринка, яка надасть страві неперевершених ноток. 24 Канал пропонує поекспериментувати з рецептом порталу food.net.ua.

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Рецепт смажених пельменів

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів пельменів;

– 80 грамів твердого сиру;

– 200 мілілітрів води;

– 20 грамів олії;

– зелень – до смаку;

– сіль – до смаку;

– спеції – до смаку.

Приготування:

Візьміть звичайні заморожені пельмені. Попереднє розморожування не потрібне, будемо готувати їх відразу з морозилки. Виберіть будь-який сир, який вам подобається, головне, щоб він легко натирався на тертці і швидко плавився. На розігріту сковороду налийте трохи олії і викладіть заморожені пельмені. Обсмажуйте їх 2 – 3 хвилини до появи золотистої скоринки. Потім влийте в сковороду гарячу воду. Додайте трохи солі і спецій. Накрийте сковороду кришкою і готуйте пельмені на слабкому вогні протягом 10 хвилин, періодично помішуючи. Під час приготування пельмені збільшаться в розмірі, стануть м'якими і апетитними. Рясно посипте пельмені натертим сиром. Накрийте кришкою і залиште на вогні ще на кілька хвилин, поки сир повністю не розплавиться. Смажені пельмені з сиром готові! Прикрасьте їх свіжою зеленню і подавайте до столу.

Смачного!

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