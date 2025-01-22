Інколи достатньо одного інгредієнта, аби смак страви заграв новими, більш яскравими відтінками. У смаженої риби теж є такий секретний помічник, і це – звичайний цукор. Як його додавати та який ефект він дасть розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як додавати цукор при смаженні риби

Цукор слід додати до панірувальної суміші. Таким чином, солодка добавка буде змішана з борошном, в якому будуть обвалюватися рибні шматочки. Це додасть страві золотистого кольору та приємної хрусткості.

Завжди неймовірно смачно / Фото Freepik

Крім того, цукор підкреслить основний смак риби, що зробить її неймовірно апетитною. Однак варто пам'ятати: варто знати міру, інакше риба стане занадто солодкою, що зіпсує результат.

Для кілограма риби буде достатньо однієї дрібки цукру. Навіть якщо вам дуже сподобається новий рівень вашої смаженої рибки, не варто перевищувати норму наступного разу у спробі отримати ще кращий ефект.

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