Німецькі господині як ніхто знаються на м'ясних стравах, адже в них панує культ цього продукту. Аби котлети були особливо смачними та соковитими, вони додають в них смажений бекон та замочені у молоці сухарі. 24 Канал пропонує переконатися в дієвості такого підходу з рецептом ТСН.

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Рецепт німецьких котлет

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм фаршу зі свинини та яловичини;
– 150 грамів бекону;
– 1 цибулина;
– 80 грамів панірувальних сухарів;
– 150 мілілітрів молока;
– 1 зубчик часнику;
– 1 пучок петрушки;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– кмин – до смаку;
– олія – для смаження.

Приготування:

  1. Залийте панірувальні сухарі молоком і залиште на кілька хвилин час.
  2. Наріжте бекон дрібними шматочками та обсмажте його на сковороді.
  3. Додайте до бекону дрібно нарізану цибулю і смажте кілька хвилин. Присипте кмином і зніміть із плити.
  4. Змішайте фарш із сухарями, роздавленим часником, сіллю та сумішшю бекону і цибулі.
  5. Додайте подрібнену зелень і ретельно перемішайте.
  6. Легенько відбийте м'ясо, накрийте плівкою і поставте в холодильник на 15 хвилин.
  7. Сформуйте котлети та обсмажте їх на розігрітій сковороді до золотистої скоринки, приблизно по чотири хвилини з кожного боку.
  8. Після цього вимкніть вогонь, накрийте кришкою та дайте настоятися ще 10 хвилин.

Смачного!

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