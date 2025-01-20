Немецкие хозяйки как никто разбираются в мясных блюдах, ведь у них царит культ этого продукта. Чтобы котлеты были особенно вкусными и сочными, они добавляют в них жареный бекон и замоченные в молоке сухари. 24 Канал предлагает убедиться в действенности такого подхода с рецептом ТСН.

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Рецепт немецких котлет

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм фарша из свинины и говядины;

– 150 граммов бекона;

– 1 луковица;

– 80 граммов панировочных сухарей;

– 150 миллилитров молока;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 пучок петрушки;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– тмин – по вкусу;

– масло – для жарки.

Приготовление:

Залейте панировочные сухари молоком и оставьте на несколько минут время. Нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте его на сковороде. Добавьте к бекону мелко нарезанный лук и жарьте несколько минут. Присыпьте тмином и снимите с плиты. Смешайте фарш с сухарями, раздавленным чесноком, солью и смесью бекона и лука. Добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте. Легонько отбейте мясо, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 15 минут. Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде до золотистой корочки, примерно по четыре минуты с каждой стороны. После этого выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться еще 10 минут.

Приятного аппетита!

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