Салат – это не только о вкусе, но и красоте и кулинарной эстетике. "Сказка" – это то блюдо, которое превзойдет все ваши ожидания. 24 Канал предлагает попробовать рецепт от портала "Для дома и семьи".

Читайте также Надо уметь себя радовать: приготовьте торт без выпекания за 15 минут

Рецепт салата "Сказка"

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов вареного куриного бедра;

– 250 граммов шампиньонов;

– 4 вареных яйца;

– 0,5 репчатой луковицы;

– 120 миллилитров майонеза;

– 30 граммов зерен граната;

– листья петрушки – для украшения.

Приготовление:

Разберите отваренное куриное бедро на волокна. Рекомендуется использовать именно бедро, а не филе, поскольку оно сочнее и нежнее. Возьмите тарелку для подачи салата и выкладывайте на нее куриный слой в центре. Нанесите на курицу майонез сеточкой. Для уменьшения калорийности можно использовать сметану. Отделите желтки от белков. Желтки натрите на мелкой терке и выложите вторым слоем. Обжарьте шампиньоны с луком в растительном масле. Для пикантности добавьте измельченный зубчик чеснока во время жарки, а вместо соли за несколько минут до готовности можно добавить несколько капель соевого соуса. Следующим слоем выкладывайте обжаренные грибы с луком. Обжаренные шампиньоны придают блюду приятный аромат и вкус. Если вы замените их лесными грибами, вкус салата станет еще лучше. Натрите вареную морковь и выложите ее на грибы, смазанные майонезом. Снова нанесите майонез на салат и посыпьте его натертыми белками. Украсьте готовое блюдо зернами граната и листочками петрушки, и следите за чистотой краев тарелки.

Приятного аппетита!

Когда хочется чего-то оригинального: простой рецепт салата из языка.