Салат – це не тільки про смак, а й красу та кулінарну естетику. "Казка" – це та страва, яка перевершить усі ваші очікування. 24 Канал пропонує спробувати рецепт від порталу "Для дому і сім'ї".
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Рецепт салату "Казка"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів вареного курячого стегна;
– 250 грамів печериць;
– 4 варені яйця;
– 0,5 ріпчастої цибулини;
– 120 мілілітрів майонезу;
– 30 грамів зерен граната;
– листя петрушки – для прикраси.
Приготування:
- Розберіть відварене куряче стегно на волокна. Рекомендується використовувати саме стегно, а не філе, оскільки воно соковитіше і ніжніше.
- Візьміть тарілку для подачі салату і викладайте на неї курячий шар в центрі. Нанесіть на курку майонез сіточкою. Для зменшення калорійності можна використовувати сметану.
- Відокремте жовтки від білків. Жовтки натріть на дрібній тертці та викладіть другим шаром.
- Обсмажте печериці з цибулею в олії. Для пікантності додайте подрібнений зубчик часнику під час смаження, а замість солі за кілька хвилин до готовності можна додати кілька крапель соєвого соусу.
- Наступним шаром викладайте обсмажені гриби з цибулею.
- Обсмажені печериці додають страві приємний аромат та смак. Якщо ви заміните їх лісовими грибами, смак салату стане ще краще.
- Натріть варену моркву та викладіть її на гриби, змащені майонезом.
- Знову нанесіть майонез на салат і посипте його натертими білками.
- Прикрасьте готову страву зернами граната та листочками петрушки, і стежте за чистотою країв тарілки.
Смачного!
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