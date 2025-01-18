Цей торт з переліку "лінивих", адже довго стояти над ним точно не доведеться. Всього кілька простих маніпуляцій – і смачнющий десерт на вихідні готовий! 24 Канал пропонує відтворити рецепт порталу "Смачненьке".

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Рецепт торта "Мурашник"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 700 грамів печива "Топлене молоко";

– 2 склянки вареного згущеного молока;

– 50 грамів чорного шоколаду;

– упаковка вершкового масла;

– 3 столові ложки сметани;

– жменя волоських горіхів.

Приготування:

Печиво подрібнюємо руками. Окремо збиваємо масло, сметану та згущене молоко. Додаємо в суміш горіхи. З'єднайте печиво з кремом, акуратно перемішайте до однорідної консистенції та викладіть на окрему тарілку. Дрібно натріть шоколад та прикрасьте торт. Найкраще залишити торт у холодильнику на кілька годин або на ніч.

Смачного!

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