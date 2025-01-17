Цей десерт вирізняється завдяки оксамитовому крему, що надає йому вишуканого смаку. Така гармонія інгредієнтів перетворює кожен шматок на справжню насолоду, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.

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Королівський яблучний пиріг

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 3 яйця;

– 5 чайних ложок картопляного крохмалю;

– 150 грамів цукру;

– 10 яблук;

– 3,5 ложки желатину;

– 24 грами цукру (2 столові ложки);

– 200 грамів вершків 30%.

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Жовтки з цукром збивайте не менше п’яти хвилин до отримання світлої та пишної маси. До жовтків додайте муку та крохмаль. Білки збийте до міцної піни, а потім обережно, порціями, додайте їх до жовтків, акуратно перемішуючи. Вилийте тісто у форму для випікання та випікайте тридцять хвилин за температури 180 градусів. Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте дрібними кубиками. Перекладіть у каструлю, додайте половину склянки води та дві столові ложки цукру. Готуйте під кришкою до м’якості, приблизно 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи. Коли яблука будуть готові, додайте дві з половиною столові ложки желатину, ретельно перемішайте і залиште охолоджуватися. Після того, як яблука трохи охолонуть і ще не застигнуть, викладіть їх на випечений бісквіт. Розчиніть одну столову ложку желатину у чверті склянки гарячої води. Залиште остигати. Збийте вершки до міцної піни, додайте дві столові ложки цукру і розчинений желатин. Викладіть вершки на шар з яблуками. Залиште тісто в холодильнику щонайменше на три години.

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