Цей десерт вирізняється завдяки оксамитовому крему, що надає йому вишуканого смаку. Така гармонія інгредієнтів перетворює кожен шматок на справжню насолоду, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.
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Королівський яблучний пиріг
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– 3 яйця;
– 5 чайних ложок картопляного крохмалю;
– 150 грамів цукру;
– 10 яблук;
– 3,5 ложки желатину;
– 24 грами цукру (2 столові ложки);
– 200 грамів вершків 30%.
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків.
- Жовтки з цукром збивайте не менше п’яти хвилин до отримання світлої та пишної маси.
- До жовтків додайте муку та крохмаль.
- Білки збийте до міцної піни, а потім обережно, порціями, додайте їх до жовтків, акуратно перемішуючи.
- Вилийте тісто у форму для випікання та випікайте тридцять хвилин за температури 180 градусів.
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте дрібними кубиками.
- Перекладіть у каструлю, додайте половину склянки води та дві столові ложки цукру.
- Готуйте під кришкою до м’якості, приблизно 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Коли яблука будуть готові, додайте дві з половиною столові ложки желатину, ретельно перемішайте і залиште охолоджуватися.
- Після того, як яблука трохи охолонуть і ще не застигнуть, викладіть їх на випечений бісквіт.
- Розчиніть одну столову ложку желатину у чверті склянки гарячої води.
- Залиште остигати.
- Збийте вершки до міцної піни, додайте дві столові ложки цукру і розчинений желатин. Викладіть вершки на шар з яблуками.
- Залиште тісто в холодильнику щонайменше на три години.
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